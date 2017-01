Kollision - Beteiligte sind sich uneinig

Ellwangen-Haisterhofen. Ein 54-Jähriger befuhr am Samstag, gegen 11.15 Uhr, mit seinem Ford Transit von Neunheim kommend die Ortsdurchfahrt von Haisterhofen in Richtung Aalen. In der scharfen Rechtskurve auf Höhe des Autohauses streifte er mit seinem linken Außenspiegel den Außenspiegel der entgegenkommenden 45-jährigen VW-Bus-Lenkerin. Hierbei einstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Da beide Unfallbeteiligte angeben, ihre Fahrbahnseite eingehalten zu haben, ist der Unfallhergang noch unklar. Unfallzeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer (07961) 9300 zu melden.

