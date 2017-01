Ein Polo auf Abwegen

Jagstzell. Ein 37-Jähriger befuhr mit seinem VW-Polo die B 290 von Ellwangen in Richtung Jagstzell. Kurz vor Schweighausen kam er in einer langgezogenen Rechtskurve auf schneeglatter Fahrbahn von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Dort überfuhr er eine Kurventafel sowie drei Leitpfosten und kam nach etwa 90 Metern wieder auf die Fahrbahn zurück. Bei dem Verkehrsunfall, der sich am Samstagabend gegen 21.40 Uhr ereignet hat, entstand Sachschaden in Höhe von 6.300 Euro. Die Polizei vermutet als Unfallursache nicht angepasste Geschwindigkeit.

© Gmünder Tagespost 08.01.2017 15:36