Carina Vogt verbessert sich auf Rang acht

Skispringen Weltcup Die Olympiasiegerin springt auch am zweiten Tag in Oberstdorf in die Top Ten

Erneute Top-Ten-Platzierung für Carina Vogt. Nach Platz fünf am Samstag ist die Olympaisiegerin auch am Sonntag bei zweiten Weltcup in Oberstdorf in die Top Ten gesprungen. Die 24-Jährige wurde bei starkem Schneefall Achte. "Ich bin sehr zufrieden mit dem Wochenende", sagt Vogt.