Auto gerät in Gegenverkehr Von der Leitplanke auf die Gegenfahrbahn Auf der Landesstraße 1154 stießen am Sonntagmittag zwei Autos zusammen. Ein Autofahrer wurde leicht verletzt.

Lorch. Ein 39-jähriger Autofahrer war von Lorch in Richtung Bruck unterwegs, als er gegen 12.45 Uhr rechts in die Leitplanke prallte. Von dort wurde er in die Fahrbahnmitte abgewiesen, wo er mit einem Fahrzeug im Gegenverkehr zusammenprallte, dessen Fahrer sich dabei leichte Verletzungen zuzog. Der Schaden an den Autos wurde von der Polizei auf jeweils rund 10 000 Euro geschätzt.

