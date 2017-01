Betrunken Unfall verursacht

Ein 25-Jähriger befuhr am Montag mit einem Peugeot die L 1151 von Schorndorf in Richtung Schlichten. Gegen 2 Uhr kam er in einer leichten Linkskurve auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Nach dem Durchfahren eines Straßengrabens kam er auf eine parallel verlaufende Grundstückszufahrt, wo er einen Zaun und Baumgehölz überfuhr, ehe er über eine Palisade zurück auf die L 1151 schanzte und dort mit dem in Richtung Schorndorf fahrenden VW Caddy zusammenstieß. Dessen 44-jähriger Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden.

Es entstanden laut Polizeibericht hierbei Sachschäden in Höhe von rund 8000 Euro. Die beiden Autofahrer blieben unverletzt. Weil der Unfallverursacher mit über 1,5 Promille am Steuer saß, wurde bei ihm eine Blutuntersuchung veranlasst und der Führerschein vorläufig eingezogen.