Unfallflucht und späte Reue

Bereits am Samstagabend ereignete sich auf der Schönhardter Straße ein Verkehrsunfall. Dabei wurden mehrere Verkehrseinrichtungen beschädigt. Der Verursacher brachte sein nicht mehr fahrbereites Auto weg und meldete sich erst Tage später bei der Polizei.

. Ein 61-jähriger VW-Fahrer kam dort gegen 20.30 Uhr mit seinem Touareg in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und Beschädigte dabei sieben Stahlschutzelemente und sechs Leitpfosten und richtete dabei laut Polizeiangaben an den Verkehrseinrichtungen einen Schaden von rund 3000 Euro an.

Anschließend entfernte er das nicht mehr fahrbereite Unfallfahrzeug von der Unfallstelle. Erst zwei Tage später meldete er sich nun bei der Polizei.