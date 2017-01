Fast 3000 Euro gesammelt

Tradition An zwei Tagen zogen die Ministranten als Sternsinger durch Lautern und brachten den Segen Gottes an die Haustüren. Mit den Spenden wird Kindern in rund 1550 Projekten weltweit geholfen. Das Spendenergebnis in Lautern betrug 2613,33 Euro. Pater Joji Mathew dankte allen, die sich auf den Weg machten, damit die Sternsingeraktion wieder ein Erfolg wird. Foto: privat

