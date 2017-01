Geld beim Bäcker holen

Sparkasse und Bäckerei Mühlhäuser bieten neuen Service in Bartholomä.

Ab sofort bietet die Kreissparkasse in Zusammenarbeit mit der Bäckerei Mühlhäuser in Bartholomä einen Bargeldservice an. Bei einem Einkauf können mit der Giro-Karte bis zu 200 Euro Bargeld mitgenommen werden, ohne dass dafür zusätzliche Kosten entstehen.

Günther Mühlhäuser, Inhaber der gleichnamigen Bäckereikette aus Heubach, Andreas Schönherr, Leiter der Sparkassen-Geschäftsstelle Heubach und die für Bartholomä zuständige Kundenberaterin Bettina Bohn sehen in dem neuen Angebot einen zusätzlichen Service für die Menschen in Bartholomä. Bäcker und Banker halten bargeldloses Bezahlen nicht nur für zeitgemäßer, sondern auch für komfortabler, sicherer und hygienischer als die Bezahlung mit Bargeld.

Bartholomä als Pilotprojekt

Bartholomä sei für die Sparkasse und die Bäckerei Mühlhäuser eine Art Pilotprojekt, denn weitere Bäckereifilialen sollen in den nächsten Monaten folgen. Denkbar sei künftig auch das Bezahlen ohne Bankkarte direkt per Smartphone. Günther Mühlhäuser sei dafür auf jeden Fall aufgeschlossen, betont er.