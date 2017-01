Auto kippte um

Großes Glück im Unglück hatte ein Autofahrerin am Dienstagabend, als sie am westlichen Ende des Tunnels in Richtung Stuttgart auf die B 29 fahren wollte. Der Wagen geriet auf die Leitplanke und kippte um. Die Unfallfahrerin zog sich dabei Schürfwunden zu. Da anfangs von einem Unfall im Tunnel die Rede war, war ein großes Aufgebot an Rettungsfahrzeugen vor Ort. Foto: Hientzsch

