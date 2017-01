Diebstahl an der PH Gmünd

In den Semesterferien brachen Diebe in der PH Gmünd zwei Getränkeautomaten auf. Die Beute war für die Unbekannten gering, der entstandene Schaden ist jedoch hoch.

. Mit brachialer Gewalt wurden während der Semesterferien zwischen dem 23. Dezember und dem 10. Januar in der Pädagogischen Hochschule in der Oberbettringer Straße zwei Getränkeautomaten aufgebrochen. Die Täter entwendeten das darin befindliche Wechselgeld in geringer Höhe.

Im Gegensatz zur Beute wird der Sachschaden von der Polizei an den Automaten auf beträchtliche 3000 Euro geschätzt.