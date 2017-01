Wo die Weltmeister zu Gast sind

Rückblicke, Einblicke und Ausblicke gab es beim zweiten Neujahrsempfang des Internationalen Bundes (IB) im Sport- und Bildungszentrum (SBZ) in Bartholomä am Dienstagabend. Dessen Leiter Markus Mezger begrüßte eine „bunte Runde“ aus Vereinsvorständen, Gemeinderäten der kirchlichen und der weltlichen Gemeinde, Vertretern von öffentlichen Einrichtungen, sowie Kooperationspartnern.

Mezger ließ die vergangenen zwei Jahre der Einrichtung Revue passieren und sparte dabei nicht mit Lob an den Mitarbeitern. „Wir haben ein anstrengendes, aber gutes Jahr gehabt.“ Wie 2015 und 2016 im Januar sei etwa das Hochschulorchester Ulm mit rund 60 Mann auch 2017 zu einem Probenwochenende im SBZ angesagt. „Hier treffen Sport und Kultur zusammen“, verwies Mezger auf weitere Gäste, die das SBZ für Seminare, Tagungen und Trainingslager gebucht haben. Die Stiftung Haus Lindenhof veranstaltete hier im Juni 2015 einen Gesundheitstag. Zu Gast waren auch die Damen der Bundesliga-Handballmannschaft von Bayer 04 Leverkusen und im November 2015 bereitete sich der Tanzclub Ludwigsburg im SBZ erfolgreich auf die Weltmeisterschaft vor. „Der Tanzclub brachte seinen eigenen Parkettboden mit“, erzählte Mezger.

Vorbereitet haben sich in Bartholomä auch die erste Handball-Mannschaft der U 18 des TV Gelnhausen. Der Zuspruch des Feriencamps für Kinder im August 2016 sei gut gewesen, die kleinen Gäste kamen aus Berlin, Heilbronn und Hamburg.

Ein musikalisches Highlight sei im September das „South Folk Festival“ mit dem Bordun-Verein gewesen. Der wurde vor 16 Jahren gegründet, um „die europäische Dudelsack- und Drehleiermusik zu fördern“. Mit diesen mittelalterlichen Instrumenten wurde der Empfang am Dienstag musikalisch umrahmt. Für das Jahr 2017 stehe ein „straffes Programm“ an, so Mezger.

Klaus Jürgen Huschka, Regionalleiter des IB Süd, stellte das Dreijahresprojekt „AkivF“ vor. Das Thema Flüchtlinge beschäftige auch den IB. Mit „AkivF“ solle „Zusammenhalt durch Teilhabe“ gefördert werden. Dies geschehe durch die Integration junger Frauen in Sportvereine. „Flüchtlinge in Vereinen zu integrieren, sorgt für eine gelungene Integration.“ Ziel sei es, Personen zu finden, die bereit seien, „für ihren Verein junge Mädchen zu gewinnen“, sowie der Ausbau von lokalen Netzwerken durch die Kooperation von Vereinen.

Für Karl Heinz Rößler, Vizepräsident des Schwäbischen Turnerbunds (STB) und Präsident des Turngaus Ostwürttemberg, ist der Standort als eines von sieben Regio-Centern „sehr wichtig“. Er lobte die „Vielfalt der verschiedenen Gruppen, die hier untergebracht waren“. Der anstehenden Renovierung des SBZ stehe der Verband „wohlwollend und zuversichtlich“ gegenüber.

Für Bürgermeister Thomas Kuhn ist das SBZ einer von Bartholomäs „Goldsternen“, die man „gut pflegen muss“. Das Renommee sei ein Gewinn für die Gemeinde. Zudem haben sich die Übernachtungszahlen im Ort seit Inbetriebnahme des SBZ erhöht und liegen nun für 2016 bei „über 30 000 Übernachtungen“. Das heißt für Kuhn: „Das Turnerheim tut uns gut“.