Ab Freitag wieder auf die Ski

Skizentrum Hirtenteich Die Freude über den Schnee dauerte nur drei Tage – eine Neuauflage ist jedoch zum Wochenende in Sicht.

Der Betreiber des Skizentrums Hirtenteich, Bobby Krapp, ist keineswegs geknickt. „Seien wir mal ehrlich, die Öffnung der Skilifte kam etwas verfrüht, aber es ist eben immer eine Gratwanderung“, blickt Krapp zurück.

Zurück bedeutet im Detail ein dreitägiges Skivergnügen am vergangenen Wochenende. Freitag, Samstag und Sonntag war am Hirtenteich geöffnet, aber man hatte einfach zu wenig Schnee. Krapp redet Klartext: „Wir hatten auch nicht den großen Betrieb, aber die vollen Betriebskosten, da muss man schon rechnen“, sagt er. Man habe geöffnet, weil die Erwartungshaltung der Ski-Freaks verständlicherweise groß gewesen sei. „Macht man nicht auf, dann stellen die Leute die Frage nach dem Warum“, sagt Krapp, der sich aber sicher ist, dass „dies erst ein kleiner Anfang war für einen noch erfreulichen Skiwinter.“ Wegen der aktuellen Schneelage ist derzeit geschlossen.

Aber am kommenden Freitag wird ab 13 Uhr definitiv wieder geöffnet, wenn sich die Schnee- und Wetterlage nicht dramatisch verändert. Nachdem es zwischendrin nun etwas wärmer geworden ist, konnte die Skipiste entsprechend präpariert werden. „Die Grundlage ist gegeben, weitere Schneeflocken wären natürlich ideal“, sagt Bobby Krapp.

Einige „Kinderkrankheiten“ an den Liften wurden repariert. Auch hier bittet Krapp um Verständnis. „Man kann eben nur testen in der realen Phase, vorher geht das nicht und bei fünfzehn Grad minus schreit die EDV eben nicht Hurra“, betont Krapp, der am kommenden Freitag nicht nur auf einen Run hofft, sondern auch darauf, dass „Frau Holle noch einmal ihre Betten schüttelt.“

Einen „Run“ habe es auf die Kinderski-Kurse mit der Skischule Aalen gegeben, die am kommenden Wochenende mit zirka 150 Kindern ausgebucht seien und definitiv durchgeführt werden. Bereit steht natürlich auch das Team der Skihütte „Laura“ für die Versorgung der Ski-Freaks.