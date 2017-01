Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte

Alkoholisierter Mann schlägt um sich

Die Polizei wurde am Mittwochabend gerufen, weil es im Himmlinger Weg in Unterkochen eine Auseinandersetzung gegeben hatte, bei der ein Mann verletzt wurde. Ein unbeteiligter Mann mischte sich in die polizeilichen Ermittlungen ein. Die Polizei musste den alkoholisierten Mann schließlich festnehmen.