Diebstähle aus Autos

Im Aalener Raum räumten Unbekannte am Mittwoch zwei Autos aus. Für den einen Wagen hatten die Diebe zuerst den Schlüssel aus einer Jackentasche entwendet, beim anderen Auto wurde die Scheibe eingeschlagen.

. Während des Aufenthalts in einer Gaststätte am Bahnhof wurde dem 22-jährigen Geschädigten der Fahrzeugschlüssel seines Mercedes Benz aus der Jackentasche entwendet. Mit diesem wurde am Mittwoch gegen 23.20 Uhr das Auto, das auf einem Parkplatz vor der Gaststätte abgestellt war, geöffnet und daraus Gegenstände ohne nennenswerten Wert (Fahrzeugpapiere, Handyladekabel, USB Adapter sowie ein etwa 50 cm großes Kuscheltier) entwendet. Derzeit richtet sich der Tatverdacht laut Polizeibericht gegen zwei männliche Personen arabischen Aussehens im Alter zwischen 20 und 25 Jahren.

Am Mittwoch wurde die Scheibe der Beifahrertüre eines roten BMW eingeschlagen, der zwischen 12.30 Uhr und 16 Uhr im Stadionweg auf Höhe MTV-Sportplatz abgestellt war. Anschließend entwendete der Täter aus der Mittelkonsole einen schwarzen Ledergeldbeutel der Marke Longchamps mit Bargeld, Führerschein, EC-Karten, Ausweis, Versichertenkarte sowie diversen Kundenkarten.

Die Polizei in Aalen nimmt zu beiden Fällen unter Telefon (07361) 5240 entsprechende Hinweise entgegen.