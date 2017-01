Drei Verletzte beim Abbiegen Kollision mit Gegenverkehr Drei Fahrzeuginsassen wurden bei einem Unfall am Donnerstagabend verletzt, ein Mann davon schwer.

Westhausen. Ein 20-jähriger Opel-Fahrer war auf der Bundesstraße 290 von Ellwangen in Richtung Aalen unterwegs. Beim Abbiegen nach links in die Landesstraße 1029 stieß er gegen 18.45 Uhr mit einem entgegenkommenden VW zusammen. Der Unfallverursacher, seine Beifahrerin und auch der 33-jährige Fahrer des VWs wurden vom alarmierten Rettungsdienst an der Unfallstelle erstversorgt. Nach den Erkenntnissen der Polizei an der Unfallstelle wurden die beiden Insassen des Opels eher leicht und der VW-Fahrer schwer verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro. Die Bundesstraße war während der Dauer der medizinischen Erstversorgung voll gesperrt.

