Toter Fuchs verursacht Folgeunfall

Die Polizei sucht nach einem unbekannten Autofahrer, der an einem stehenden Auto vorbei fuhr.

. Ein am Donnerstagabend die Landesstraße 2220 querender Fuchs wurde gegen 19 Uhr vom Auto einer 48-jährigen Toyota-Lenkerin erfasst und getötet. An ihrem Fahrzeug entstand dabei ein Schaden von rund 1500 Euro.

Im Anschluss daran ereignete sich ein Folgeunfall, als ein derzeit unbekannter Fahrzeuglenker an dem mit Warnblinklicht stehenden Toyota vorbeifuhr und deshalb ein entgegenkommender 33-jähriger Mercedes-Fahrer nach rechts in den Schnee ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei entstand am Mercedes nach Schätzungen der Polizei ein Schaden von etwa 1500 Euro.

Die Polizei Ellwangen bittet unter Telefon (07961) 9300 um Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher, der ohne anzuhalten weiterfuhr.