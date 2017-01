Nachtumzug in Waldhausen aus Sicherheitsgründen abgesagt Sturmschäden am Festzelt Der Vorstand der Narrenzunft Waldhausen, Jörg Mößner, beklagt Sturmschäden am Festzelt, das aus diesem Grund nicht genutzt werden könne. Deshalb ist der Nachtumzug aus Sicherheitsgründen abgesagt.

Waldhausen. Der Nachtumzug in Waldhausen am heutigen Freitag, 13. Januar, um 19.01 Uhr ist aus Sicherheitsgründen absagt. Das Festzelt für die Besucher wurde aufgrund des Sturms beschädigt, somit kann es nicht genutzt werden. Da es für die Zuschauer und Teilnehmer keine Unterbringungsmöglichkeit gebe, mache es nicht viel Sinn, den Umzug stattfinden zu lassen, so Jörg Mößner, Vorstand der Narrenzunft Waldhausen.

