Rock Tina Turner im Musical

„Tina – The Rock Legend“ – unter diesem Titel feiert ein Musical das bewegte Leben und das einzigartige Lebenswerk des Superstars Tina Turner. Die Hauptrolle spielt und singt die ehemalige Frontfrau der legendären Commodores, Tess Dynamite Smith, die weltweit als bestes Tina Turner Tribute gilt. Tickets gibt es auf www.tinadasmusical.de , im i-Punkt am Marktplatz und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.