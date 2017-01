Für kleine Leute: Anatol, der Trommeltroll

Konzert Schlaginstrumente sind eine spannende Großfamilie, die in der Reihe „Ohren auf! Konzerte für kleine Leute“ des Gmünder Kulturbüros vorgestelllt wird: am Sonntag, 22. Januar, um 14.30 Uhr in der Theaterwerkstatt. „Anatol, der Trommeltroll“ lädt Kinder ab 4 Jahren ein. Foto: mini.musik

