Auto beschädigt und davon gefahren Auf einen 40-Jährigen wartet eine Anzeige wegen Unfallflucht

Ellwangen. Am Freitag gegen 20.30 Uhr parkte in Ellwangen in der Hardtstraße ein 31 Jahre alter Mann sein Auto, um auf eine Geburtstagsfeier zu gehen. Als er wieder zurückkam, stellte er laut Polizei fest, dass ein anderer Autofahrer seinen Wagen erheblich beschädigt hatte. Die Ermittlungen der Polizei führten dann zum Unfallverursacher, welcher nach dem Unfall einfach davon gefahren war, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von 4000 Euro zu kümmern. Das Fahrzeug des 40 Jahre alten Unfallverursachers wies selbst einen Schaden von circa 2000 Euro auf. Den Unfallverusacher erwartet nun eine Anzeige wegen Unfallflucht.

