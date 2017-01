Wegen Glatteis in Leitplanke gefahren Anschließend fuhr der Fahrer einfach davon

Aalen. Am Samstag gegen 03.15 Uhr meldete eine Taxifahrerin der Polizei ein Auto, welches komplett ohne Beleuchtung unterwegs sei. Bei der anschließenden Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Autofahrer auf der B29 auf Höhe von Möbel Rieger in Aalen unterwegs war und aufgrund der dortigen glatten Straße in die Leitplanken gefahren war. Anschließend fuhr er mit seinem Auto einfach in Richtung seiner Wohnung. An den Leitplanken entstand der Polizei zufolge ein Schaden in Höhe von 1000 Euro. Am Auto des Unfallverursachers entstand Totalschaden in Höhe von 3000 Euro. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Unfallflucht rechnen.

