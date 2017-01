Jugendliche randalieren am Fastfood-Restaurant Polizei sucht Zeugen

Schorndorf. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall beim Mac-Donalds-Restaurant am Schorndorfer Bahnhof. Dort haben sich demnach 20 bis 30 Jugendliche am Freitag gegen 17.40 Uhr versammelt. Mehrere der Jugendlichen haben laut Polizei dort abgestellte Fahrräder beschädigt und eines gestohlen. Im Anschluss habe sich die Gruppe in Richtung Schorndorfer Marktplatz entfernt. Die Schorndorfer Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder dem Geschehen machen können, sich unter der Telefonnummer (07181)2040 zu melden.

