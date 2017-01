Hauchdünne Niederlage

Der letzte Treffer entschied das Spitzenspiel. Durch einen Siebenmeter gingen die Gäste aus Kornwestheim dreizehn Sekunden vor Schluss mit 29:28 in Führung und sicherten sich so den Sieg in einer spannenden Partie. Zur Halbzeit lag der TSB Gmünd noch mit 15:14 in Führung und auch zu Beginn der zweiten Hälfte sah es gut aus für die Gmünder Handballer. Doch der SV Salamander Kornwestheim kämpfte sich wieder ran, erzielte in der 49. Spielminute den Ausgleichstreffer zum 24:24. In einer engen Schlussphase gelang es dem TSB schließlich nicht das Spiel zu seinen Gunsten zu entscheiden.

Mann des Spiels war Aaron Fröhlich, der für den TSB insgesamt elf Treffer erzielte. Mit acht Treffern erzielte Peter Jungwirth die meisten Tore für die Gäste.