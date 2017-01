Auto überrollt Fahrerin Unfall 57-Jährige fällt bei Hilfsaktion aus dem auf Schnee rutschenden Auto.

Essingen. Eine schneeglatte und vereiste Fahrbahn wurde einer Autofahrerin in Essingen am Samstag gegen 21.34 Uhr zum Verhängnis. Die 57-Jährige fuhr nach Angaben der Polizei vom Riedweg in Richtung Ölmühle, als sie mit ihrem Auto vor der Einmündung zur Landesstraße 1165 auf der Steigung zunächst so in den Seitenstreifen rutschte, dass sie nicht mehr weiterfahren konnte. Passanten wollten der Frau behilflich sein und das Auto wieder auf die Fahrbahn schieben. Als das vorwärts nicht funktionierte, probierten sie es rückwärts, was schließlich gelang. Dabei rutschte das Auto, in dem die Fahrerin während der Anschiebeaktion bei geöffneter Tür saß, aufgrund der Schneeglätte in einem Bogen rückwärts die Straße abwärts und kam von der Fahrbahn ab. Die Fahrerin fiel aus ihrem Auto und wurde teilweise überrollt. An einem Abhang blieb das Fahrzeug schließlich an Gestrüpp und Ästen stehen. Die Feuerwehr musste die Frau retten, weil sich ihr Fuß zwischen Auto und Geäst verklemmt hatte. Die 57-Jährige musste anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert werden, sie zog sich laut Polizei leichte Verletzungen zu. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

