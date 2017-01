Einbrecher im Bargauer Bezirksamt

Schwäbisch Gmünd-Bargau. Einbrecher drangen zwischen Samstagabend, 18 Uhr, und Sonntagmorgen, 8.30 Uhr, in das Bezirksamt im Stadtteil Bargau in der Hans-Fein-Straße ein. Das meldete die Polizei am Montag. Die Täter waren über ein eingeschlagenes Fenster in das Gebäude gelangt, wo sie sämtliche Schränke und Schubladen durchsuchten. Die Einbrecher erbeuteten Bargeld, das in einem Behältnis verschlossen aufbewahrt wurde. Weiter entwendeten die Täter einen Laptop und einen Kaffeeautomaten. Der Gesamtwert von Diebesgut und Sachschaden wird auf rund 4500 Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter und Beobachtungen in der Tatnacht rund um den Tatort nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.