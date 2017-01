Pöbelnder Betrunkener verletzt sich selbst und bedroht Polizeibeamte. Selbstverletzung. Mehrere Polizeistreifen waren am Montagabend nötig, um einen betrunkenen und sich aggressiv verhaltenden Mann ins Krankenhaus zu bringen.

Schorndorf. Drei Streifenbesatzungen mussten am Montagabend in eine Gaststätte in der Innenstadt in ausrücken. Dort hatte ein stark alkoholisierter 47 Jahre alter Mann sich selbst Schnittverletzungen an einem Arm zugeführt. Er litt unter Stimmungsschwankungen und wurde zu den Beamten zunehmend aggressiv. Er verweigerte eine ärztliche Behandlung, weshalb er letztlich unter Polizeibegleitung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und dort versorgt wurde. Anschließend wurde er in eine Fachklinik eingeliefert. Hiergegen wehrte er sich und beleidigte und bedrohte die eingesetzten Beamten wie auch schon zuvor. Nun erwarten ihn mehrere Strafanzeigen.





zurück © Gmünder Tagespost 17.01.2017 10:00

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte