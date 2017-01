Freund und Helfer verdellt

Jagstzell. Die Besatzung eines Streifenwagens bemerkte am Dienstagmittag in der Ostalb-Gemeinde Jagstzell ein Gespann, das im Begriff war, an der niedrigen Bahnunterführung im Zuge der Ortsdurchfahrt hängen zu bleiben. Das meldete die Polizei am Mittwochmorgen. Durch eine aufgeladene Arbeitsmaschine war augenscheinlich die kritische Höhe zum Passieren der Bahnunterführung überschritten. Um den den drohenden Unfall zu verhindern, hielt die Streife den 50-jährigen Fahrer gerade noch rechtzeitig an. Beim anschließenden Rangieren des Gespanns fuhr der Gespannfahrer gegen den abgestellten Streifenwagen und verursachte dort einen Schaden von rund 3000 Euro.