Mehrere Verletzte nach Kontakt mit heißem Aluminium Mehrere Arbeiter eines Schwäbisch Gmünder Betriebs erlitten schwere Verbrennungen nach einem Unfall im Schmelzofen.

Schwäbisch Gmünd. Mit schweren Verletzungen wurde am Dienstagnachmittag ein 23 Jahre alter Arbeiter eines Betriebes in der Güglingstraße mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Bei Arbeiten an einem Schmelzofen kam es gegen 15.15 Uhr zu einer starken Reaktion des heißen Aluminiums, wodurch drei Arbeiter mit einer größeren Menge des flüssigen Metalls in Berührung kamen. Zwei 20 und 33 Jahre alte Männer zogen sich dabei eher leichte Verletzungen zu, der 23-Jährige erlitt großflächigere Verbrennungen. Die Polizei in Bettringen hat die polizeilichen Ermittlungen des Arbeitsunfalles aufgenommen.

