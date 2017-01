Maschka-Dengler verlässt Rat Gemeinderat Bilal Dincel rückt für die langjährige SPD-Stadträtin nach. Friedensschule-Rektorin nennt zeitliche Gründe. Michael Länge

Schwäbisch Gmünd. Die SPD-Stadträtin Daniela Maschka-Dengler will aus dem Gmünder Gemeinderat ausscheiden. Sie könne dieses Amt aus zeitlichen Gründen nicht mehr so ausüben, wie sie sich dies wünsche und wie sie meine, „dass dieses verantwortungsvolle Amt auch gelebt werden sollte“. Sie wolle die Weiterentwicklung der Schulart Gemeinschaftsschule intensivieren und die nun anstehenden baulichen Veränderungen gut begleiten, schreibt die Rektorin der Friedensschule an Oberbürgermeister Richard Arnold. Der Gemeinderat entscheidet über Maschka-Denglers Wunsch am kommenden Mittwoch.

