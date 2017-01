Der „Gügling“ wächst weiter Industrie Bettringen stellt weitere 17 Hektar für Industrieansiedlung. Michael Länge

Schwäbisch Gmünd. Die Stadt denkt über weitere Gewerbeflächen nach. Dies wurde am Mittwoch im Ausschuss deutlich. Die Räte diskutierten über den dritten Abschnitt des Gewerbegebietes Gügling mit 17,01 Hektar für Industrie und Gewerbe. Der Ortschaftsrat Bettringen hat zugestimmt. Sprecher der Fraktionen betonten, dass Gmünd weiteren Raum für Gewerbe suchen muss. Diesen will OB Richard Arnold auch in den Teilorten, zum Beispiel für Handwerker, die wachsen wollen. Bürgermeister Dr. Joachim Bläse kündigte an, den „Gügling“ besser an die B 29 anzubinden.

zurück © Gmünder Tagespost 18.01.2017 20:01