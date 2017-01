Das Rathaus ist eisfrei

Gmünder Feuerwehr Einen Einsatz der ganz anderen Art hatte die Gmünder Feuerwehr am Mittwochvormittag: Die Hauptamtlichen Markus Hirsch und Thomas Kolb machten sich mit der Drehleiter auf, um die Eiszapfen am Rathaus sowie am Waisenhaus zu entfernen. Zum Schutz der Passanten, die dort vorbei kommen und möglichst keinen Eiszapfen aus der Höhe auf den Kopf bekommen sollten. Foto: jul

