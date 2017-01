Aalener Bachzyklus 2017 beginnt

Konzert Thomas Haller weiht am 22. Januar in der Stadtkirche Aalen das neue zweimanualige Cembalo ein.

Im Eröffnungskonzert des „Aalener Bachzyklus 2017“ am Sonntag, den 22. Januar, 18 Uhr, wird das neue zweimanualige Cembalo der Aalener Stadtkirche seiner Bestimmung übergeben. Gebaut in der Werkstatt des Holländers Titus Crijnen im spanischen Zaragoza wurde das Instrument mit der Aalener Stadtansicht von 1790 dekoriert. Im Einweihungskonzert spielen Thomas Haller und ein Streichquintett Konzerte für Cembalo und Streicher von Johann Sebastian Bach. Auf dem Programm stehen unter anderem die Konzerte in d-moll und D-Dur, Letzteres eine Umarbeitung Bach seines berühmten Violinkonzertes E-Dur.

Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten.