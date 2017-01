Auto weicht Greifvogel aus und kracht in Leitplanke Die beiden Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt, nachdem sie durch ein Ausweichmanöver die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und eine Mittelleitplanke rammten.

Schorndorf. Bei einem Verkehrsunfall auf der B 29 wurden am Donnerstagnachmittag zwei Insassinnen leicht verletzt. Die 50-jährige Lenkerin eines Autos befuhr gegen 16.40 Uhr den linken Fahrstreifen in Richtung Aalen, als sie zwischen den Anschlussstellen Schorndorf West und Schorndorf Ost einem Greifvogel ausweichen wollte und dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der Unfallwagen krachte dabei, laut Polizei, in die Mittelleitplanke. Die Autofahrerin als auch eine Beifahrerin wurden zur medizinischen Versorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Unfallwagen entstand ein Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Die Schadenssumme des Unfalls wurde auf 5000 Euro beziffert. Obwohl der Feierabendverkehr während der Unfallaufnahme einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte, entstanden Verkehrsbeeinträchtigungen. Gegen 18 Uhr war die Unfallstelle wieder befahrbar.

