Ein Toter und Verletzte bei schwerem Unfall bei Geislingen Ein 49-jähriger Autofahrer verstarb nach der Kollision mit zwei weiteren Autos in Geislingen.

Geislingen. Ein 49-jähriger Autofahrer befuhr am Donnerstag, gegen 23.15 Uhr, die B 10 von Geislingen in Richtung Ulm. Im Bereich einer Rechtskurve kollidierte er mit einem entgegenkommenden Wagen. Hinter diesem Wagen fuhr noch ein Auto in Richtung Ulm. Dieses Auto prallte auf den querstehenden Wagen des 49-Jährigen. Die beiden Insassen des entgegenkommenden Autos, 25 und 52 Jahre alt, wurden eingeklemmt und schwer verletzt. Der 49-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des aufgefahrenen Autos wurde leicht verletzt. Zur Ermittlung der Unfallursache wird ein Sachverständigengutachten gefertigt. Die Bundesstraße war für ca. vier Stunden voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf etwa 12 000 Euro geschätzt.

