Ladendiebe bei Routinekontrolle geschnappt. Polizeibeamte griffen bei einer zufälligen Kontrolle zwei mutmaßliche Ladendiebe mitsamt Diebesgut auf.

Schwäbisch Gmünd. Am Donnerstagabend wurden zwei 18 und 35 Jahre alte Männer, die sich im Bereich der Bushaltestelle Spitalstraße aufhielten, gegen 18 Uhr von Polizeibeamten kontrolliert. In den von den beiden Männern mitgeführten Rucksäcken fand sich eine Vielzahl von Kleidungsstücken, bei denen der Verdacht bestand, dass es sich um Diebesgut handelte. Die Männer wurden zur Identitätsfeststellung mitgenommen, die Zuordnung der Waren dauert noch an.

© Gmünder Tagespost 20.01.2017 08:58

