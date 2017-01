"Ja wo isser denn?" Deutschlands bekanntester Hundetrainer, Martin Rütter, gibt tierisch vergnüglichen Nachhilfeunterricht in der Greuthalle

Aalen. Kann man einen ganzen Abend lang über Hunde reden? Man kann - und das sogar ziemlich vergnüglich, zeigte Deutschlands bekanntester "Hundeflüsterer" Martin Rütter am Donnerstagabend in der Greuthalle. "NachSITZen" heißt sein aktuelles Programm, in dem er die kleinen und großen Eigenarten der Vierbeiner, aber auch die Schwächen der zugehörigen Zweibeiner komödiantisch aufs Korn nimmt. Im ständigen Dialog mit dem Publikum, ständig in Bewegung auf der Bühne, gab er im bellenden Klassenzimmer tierisch vergnüglichen Nachhilfeunterricht. (ausführlicher Bericht folgt) bea

zurück © Gmünder Tagespost 20.01.2017 10:30