Zwei Verletzte bei Eschach

Eschach. Zwei Autofahrer mussten nach einem Unfall am Freitagnachmittag auf der Landesstraße bei Eschach verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der eine Fahrer war aus Richtung Eschach gekommen und wollte Richtung Untergröningen abbiegen. Dabei übersah er den ihm aus Richtung Obergröningen entgegen kommenden Wagen und stieß mit ihm zusammen. An den beiden Autos entstanden jeweils wirtschaftliche Totalschäden, die auf zusammen 12000 Euro geschätzt wurden. Die Polizei konnte den Verkehr um die unfallbeschädigten Fahrzeuge herumführen, eine Sperrung war nicht erforderlich. Die Störung dauerte für die Bergung der Fahrzeuge und die Reinigung der Unfallstelle von ausgelaufenen Betriebsstoffen rund zwei Stunden an. Foto: JPS