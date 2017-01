Einbruch in Waschanlage Polizei schnappt den Täter noch auf der Flucht

Aalen-Unterkochen. Kurz nach 5 Uhr meldete ein aufmerksamer Anwohner am Samstagmorgen merkwürdige klirrende Geräusche in der Pfromäckerstraße. Mehrere sofort entsandte Polizeistreifen konnten einen flüchtigen Einbrecher noch in Tatortnähe stellen und festnehmen.

Wie der 26-jährige Mann laut Polizei einräumte, hatte er ein Fenster zu den Büroräumen der Waschanlage eingeworfen und sich dabei leicht an der Hand verletzt. Zum Diebstahl kam er nicht mehr. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der alkoholisierte Beschuldigte wieder auf freien Fuß gesetzt.

