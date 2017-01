TSB-Handballer unterliegen in Sandweier Handball: Oberligist Gmünd verliert auch sein zweites Pflichtspiel 2017 mit 24:26

Nach der Niederlage gegen Kornwestheim in der vergangenen Woche, hatten die Oberliga-Handballer des TSB Schwäbisch Gmünd auch beim TV Sandweier das Nachsehen. 24:26 lautete das Endergebnis aus Sicht der Stauferstädter. Zur Halbzeit sah es jedoch nicht nach einer Niederlage aus. Mit einer 13:11-Führung ging der TSB in die Kabine. Nach dem Wiederanpfiff drehte der TVS jedoch auf und ging binnen sechs in Führung(15:13). Bis zum Schluss blieb es spannend, die Gmünder bekamen jedoch keine Zugriff mehr auf das Spiel und verloren die Partie. In der Tabelle steht der TSB aktuell auf Platz vier.

