3:0-Erfolg für DJK-Volleyballerinnen Volleyball, Regionalliga: Gmünd dominiert den Tabellenletzten

Gegen den Tabellenletzten der Regionalliga, TG Biberach, konnten die Volleyball-Damen der DJK Schwäbisch Gmünd den zweiten 3:0-Sieg in Folge einfahren. In Satz eins (25:19) und Satz zwei (25:19) ließen die Gmünderinnen nichts anbrennen. Im dritten Satz setzten sie noch einen drauf und gewannen mit zehn Punkten Vorsprung (25:15). In der Tabelle bleibt die DJK weiterhin im sicheren Mittelfeld auf Platz fünf.

zurück © Gmünder Tagespost 21.01.2017 22:55