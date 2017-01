Autofahrer nimmt Motorrollerfahrer die Vorfahrt 65-jähriger Zweiradfahrer schwer verletzt

Herbrechtingen Schwere Verletzungen hat sich ein 65-jähriger

Motorrollerfahrer bei bei einem Unfall zugezogen, der sich am frühen

Samstagabend in Herbrechtingen zugetragen hat. Ein 30 Jahre alter Mann war mit seinem BMW war auf der Otto-Merz-Straße unterwegs. An der

dortigen Kreuzung hielt der BMW-Fahrer zwar kurz an, übersah

dann aber einen bevorrechtigten Motorrollerfahrer und nahm diesem die

Vorfahrt. Beide Fahrzeuge kollidierten laut Polizei im Kreuzungsbereich und der

Zweiradfahrer stürzte. Hierbei zog er sich schwere

Verletzungen zu und musste in eine Klinik eingeliefert

werden. Der Autofahrer blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen

entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.400 Euro.

zurück © Gmünder Tagespost 22.01.2017 09:25