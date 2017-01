Ein Mensch stirbt bei Feuer in Wohnmobil

Ein Feuer in einem Wohnmobil hat einen Menschen das Leben gekostet. Die Polizei ermittelt nun die Identität des Opfers.

Am Samstag gegen 22 Uhr meldeten sich zwei Passanten per Notruf bei der Rettungsleitstelle: An der Kaiserwiese brannte ein Wohnmobil. Die Freiwillige Feuerwehr Nördlingen war mit 22 Personen vor Ort und konnte den Brand schnell löschen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Wohnmobils wurde im Inneren des Fahrzeugs eine tote Person entdeckt. Die Identität des Opfers ist laut Polizei jedoch noch unklar. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden.

Die Ermittlungen zur Feststellung der Identität der toten Person, der Brandursache sowie des Sachschadens hat die Kriminalpolizei Dillingen aufgenommen.