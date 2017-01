Noch ein Auto zerkratzt

In der Nacht von Freitag auf Samstag zerkratzte ein bislang unbekannter Täter an einem in der Kornhausstraße geparkten Auto die Motorhaube und die Fahrertüre mit einem spitzen Gegenstand. Das berichtet die Polizei. An dem Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Wie bereits berichtet, wurden im Bereich Brandstatt/Hofstatt mindestens zwei Autos beschädigt. Unbekannte zerkratzten laut Polizei die Motorhauben und Fahrzeugseiten. Der Schaden beläuft sich dort bislang auf mindestens 4000 Euro.

Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter (07171) 358-0 erbeten.