Auf der B19 Gegenverkehr gestreift und geflüchtet Polizei sucht Zeugen Fast wäre es in der Nacht zum Sonntag auf der B19 zu einem Frontalzusammenstoß gekommen. Ein Autofahrer konnte gerade noch zur Seite ausweichen. Der Verursacher fuhr ohne anzuhalten weiter.

Oberkochen. Am Sonntag gegen 0.50 Uhr kam ein Auto auf der B19, Höhe Auffahrt Oberkochen Süd, über die Mittellinie. Der Wagen streifte einen entgegenkommenden Pkw am Spiegel. Dessen Fahrer wich laut Polizei geistesgegenwärtig nach rechts aus. Dadurch konnte ein Frontalzusammenstoß verhindert werden. Der Verursacher setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Beim Verursacherfahrzeug dürfte es sich um einen blauen Peugeot gehandelt haben. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Aalen unter (07361) 524-0 erbeten.

