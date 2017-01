30 Personen wegen Gasgeruchs evakuiert Am Sonntag in Steinbach

Backnang. Ggegen 16.15 Uhr am Sonntag wurde der Rettungsleitstelle des Rems-Murr-Kreises Gasgeruch in einer Wohnstraße in Steinbach gemeldet. Die Feuerwehr stellte vor Ort fest, dass aus einem Gastank an einer defekten Leitung Gas austrat. Bis das Leck beseitigt werden konnte, mussten 30 Personen aus drei umliegenden Mehrfamilienhäusern für etwa eine Stunde ihre Wohnungen verlassen. Sie wurden im Feuerwehrgerätehaus untergebracht. Die Ortsdurchfahrt (K1826) wurde in diesem Zeitraum ebenfalls gesperrt.

