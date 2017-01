Prügelei vor Disko Schläge vor den Augen der Polizei - Zeugen gesucht Die Polizei musste am Samstagmorgen einen Schlägerei vor einer Diskothek in der Ulmer Straße schlichten. Dabei kam es auch zu einem Faustschlag, als die Polizei bereits vor Ort war.

Aalen. In einer Diskothek in der Ulmer Straße kam es am Samstagmorgen zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten, zu deren Schlichtung gegen 4.15 Uhr die Polizei alarmiert wurde. Die Polizei gibt das Alter der Beteiligten mit etwa 18 bis 20 Jahren an. Laut Polizeiangaben soll es schon auf der Tanzfläche mindestens einen Faustschlag gegeben haben. Diese Auseinandersetzung wurde laut Polizei wohl anschließend vor der Türe fortgeführt. Dabei sei es zu einer blutenden Lippe, Schwellungen und einer kaputten Brille gekommen. Während die Polizei vor Ort den Sachverhalt ermittelte, ging vor den Augen der Polizei ein 23-Jähriger auf einen Mann los, der aus einem Taxi ausstieg und versetzte ihm einen Faustschlag ins Gesicht. Der laut Polizei sehr deutlich betrunkene Schläger wurde festgenommen, das Opfer fuhr mit dem Taxi weg, bevor seine Personalien aufgenommen waren. Die Polizei in Aalen nimmt unter Telefon (07361) 5240 weitere Hinweise auf mögliche Beteiligte entgegen. Auch den geschlagenen Taxigast bittet die Polizei, sich zu melden.

zurück © Gmünder Tagespost 23.01.2017 09:09

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte