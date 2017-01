Festnahme nach versuchtem Einbruch

Verdächtige Geräusche am Samstagmorgen alarmierten gegen 5.10 Uhr die Polizei. Sie vermutete einen Einbruch im Gewerbegebiet zwischen Unterkochen und Aalen. In der Pfromäckerstraße entdeckten die Polizisten einen Mann, der laut Polizeiangaben sofort flüchtete, als er die Beamten bemerkte. Im Zuge der Fahndung konnte der Tatverdächtige festgenommen werden. Der laut Polizei betrunkene Mann hatte eine blutende Schnittverletzung am Arm. Später stellten die Beamten fest, dass an einem Gewerbebetrieb vor Ort eine Fensterscheibe eingeschlagen worden war und dort Blut anhaftete. Der Verdächtige räumte anschließend ein, dort den Einbruch versucht zu haben. Der Aalener wurde nach ambulanter Behandlung seiner Schnittverletzung im Krankenhaus zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam genommen. Gegen ihn werden nun Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Einbruchs geführt.

Die Polizei in Oberkochen nimmt unter Telefon (07364) 955990 weitere Beobachtungen zur Tatzeit entgegen.