Zu schnell gefahren

Schwäbisch Gmünd. Freitagabend gegen 21 Uhr fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Mercedes von Schwäbisch Gmünd in Richtung Großdeinbach. Vermutlich, weil er zu schnell unterwegs war, kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und rutschte etwa fünf Meter die Böschung hinab, berichtet die Polizei. An seinem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro.

