Carina Vogt fast auf dem Treppchen

Nur wenige Wochen vor der Weltmeisterschaft pirscht sich die Degenfelderin Carina Vogt im Weltcup immer näher an die vermeintlichen Medaillenplätze heran. Beim Weltcupspringen im rumänsichen Rasnov überzeugte die Olympiasiegerin aus Waldstetten mit einem 4. Platz und führte damit die Riege der besten Deutschen an.

skispringen, Weltcup der Damen in Rasnov (Rumänien)

Mit Svenja Würth (5.) und Katharina Althaus (6.) platzierten sich zwei weitere Springerinnen von Bundestrainer Andreas Bauer in den Top Ten. Den Sieg feierte die Norwegerin Maren Lundby. Am Sonntag findet auf der selben Schanze in Rasnov ein weiteres Weltcupspringen statt.

Auszug aus der Ergebnisliste:

1. Maren Lundby (Norwegen / 97,0 m / 99 m / 259.0 Punkte).

2. Sara Takanashi (Japan / 93,0 / 98,0 / 249.8).

3. Yuki Ito (Japan / 91,0 / 93,5 / 238.5).

4. Carina Vogt (Degenfeld / 91,0 / 93,0 / 232.5).

5. Svenja Würth (Deutschland / 91,5 / 93,0 / 229.8).

6. Katharina Althaus (Deutschland / 92,0 / 91,0 / 229.4).

6. Daniela Iraschko-Stolz (Österreich / 90,0 / 92,0 / 229.4).

19. Ramona Straub (Deutschland / 86.0 / 86,0 / 203.0).

27. Juliane Seyfarth (Deutschland / 83,0 / 82,5 / 188.8).