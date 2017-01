Erster Sieg in diesem Jahr Handball, BW-Oberliga Der TSB Schwäbisch Gmünd gewinnt gegen den TSV Weinsberg mit 30:27.

Ein erster Sieg in diesem Jahr und noch dazu ein Heimerfolg: Die Handballer des TSB Schwäbisch Gmünd haben sich in der Großsporthalle mit 30:27 gegen den TSV Weinsberg durchgesetzt. Dabei gingen die Gäste aus Weinsberg zu Beginn der Partie schnell in Führung. Erst in der 12. Spielminute gelang der 7:7-Ausgleich. Im weiteren Spielverlauf behielt der TSB die Oberhand, ging in Führung und baute diese zur Halbzeit auf 15:11 aus. Auch nach einem zwischenzeitigen 21:21-Ausgleich (40.) zeigte die Truppe von Trainer Michael Hieber keine Nerven und sicherte sich letztlich den 30:27-Sieg. Die beiden besten Torschützen der Partie waren die TSBler Jonas Leinß und Jonas Waldenmaier mit jeweils sieben Treffern. Der TSB holte damit seinen ersten Sieg im dritten Spiel des neuen Jahres.

